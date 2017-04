Descubrieron que los gusanos de cera comen plástico

En el mundo, por año, se fabrican 80 millones de toneladas de polietileno. Las bolsas de compras de baja densidad tardan unos 100 años en descomponerse, mientras que las más densas pueden llegar a tardar hasta 400 años en desaparecer. "El plástico es un problema mundial. Algunos, como el de las botellas de plástico se recicla en parte, pero la mayoría acaban en vertederos y en los océanos formando inmensas islas como la del Pacífico que no se destruyen", concluyó Bertocchini.

Con ayuda de otros dos profesionales, Paolo Bombelli y Chris Howe, la investigadora hizo una gran cantidad de pruebas debido a que “era esencial comprobar que los gusanos no se habían limitado a comerse la bolsa sino que la habían degradado con un proceso químico y a gran velocidad. Era algo realmente impresionante” y agregó: “En los experimentos cien gusanos de cera son capaces de biodegradar 92 miligramos de polietileno en 12 horas, lo que es realmente rápido".

