Desde el Concejo impulsan la renovación de 800 chapas de taxi

“En 1980 se creó una ordenanza que otorga licencias de taxi como emprendimiento familiar que no caducan y se heredan. Nuestro proyecto se basa es que estas 800 licencias se equiparen a las otras y así no dejar sin trabajo a centenares de mujeres y choferes que ho están trabajando”, sostuvo.

Mientras rige el período de descanso legislativo asoma una problemática relacionada al servicio de taxis. Tiene que ver con la caducidad de chapas de taxi que suman en total unas 800. En diálogo con A Diario (Radio 2), León explicó: “En 2007 el Concejo votó una ordenanza que otorga 500 licencias aparte de las existentes por el término de 10 años, osea que en 2017 se vencen. Como no está prevista ninguna cuestión que resuelva esta situación, presentamos una modificación a esa ordenanza para que se equiparen a las más de 3 mil que existen en Rosario”.

