Detectaron a 7 chicos trabajando en un campo de Santa Teresa

La normativa nacional establece penas de prisión de uno a cuatro años a quien usufructúe económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. La ley especifica, además, que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta típica”.

