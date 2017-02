Detienen a abogado penalista acusado de participar en el crimen de una joven

Cella trabajó en casos de amplia resonancia mediática. Fue por ejemplo defensor de uno de los acusados de disparar contra la vivienda del ex gobernador Antonio Bonfatti.

La audiencia imputativa se llevará adelante este viernes y no se descarta la difusión de escuchas que podrían vincular al abogado como instigador del crimen de la mujer.

