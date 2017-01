Detuvieron a un hombre por amenazas de bomba a la Casa Rosada

En referencia a lo sucedido, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, especificó que todas las intimidaciones serán investigadas y que este tipo de actos tendrán sus consecuencias. “No vamos a permitir que se genere miedo e incertidumbre”, dijo. Y luego, añadió que “aquellos que amedrenten a la sociedad no van a salir impunes”.

El hombre, cuya identidad no fue dada a conocer, se encuentra detenido y será indagado por el juez Ramos en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de de Retiro, informaron fuentes judiciales.

