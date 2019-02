Día Mundial del Cáncer Infantil: ¿Qué porcentaje de pacientes logra curarse?

Aunque cueste admitirlo, el cáncer infantil existe. Sin embargo la medicina ha avanzado mucho en el último tiempo y en la actualidad el porcentaje de los pacientes de esta población que logra curarse alcanza el 80%. Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil.

La Fundación Onco Hematológica Pediátrica Argentina (FAOHP) es una de ONG sin fines de lucro que se especializa en el tema, ayudando a las familias que tienen niños y adolescentes enfermos de cáncer tanto oncológico como hematológico. Para eso sus integrantes asisten al Hospital Provincial del Centenario, al Hospital Provincial y al Hospital de Niños "Victor J. Vilela, donde son tratados los pacientes.

“A través de la Fundación, a la que integramos un número importante de personas, entre los que están los voluntarios, ayudamos tanto en lo emocional como en lo material proveyendo alimentos, ropas e incluso ayudamos a refaccionar y adecuar la vivienda donde el niño deberá estar durante el tratamiento”, aseveró la doctora oncohematóloga Mónica Matus, una de sus fundadoras.

- ¿Cómo fue que se involucró en el tema y cómo era entonces?

- Llevo más de 40 años trabajando en la especialidad. Cuando comencé se morían casi todos los chicos con cáncer infantil. En esa época viajé a Estados Unidos y me encontré con una realidad distinta. Había cambios muy importantes con los cuales se llegaba a su curación. Desde ese entonces a nuestros días se fueron incorporando drogas oncológicas efectivas, además de todas las medidas de soporte para los tratamientos. Ya llegando a la época actual con la incorporación de medicamentos a base de anticuerpos monoclonales, se alcanzó precisión y especificidad.

- ¿Cómo trabajan desde la fundación estos temas?

- Me enorgullece formar parte de un grupo de profesionales de diversas disciplinas con quienes se trabaja en equipo. La ciencia, en esta materia ha avanzado, en primer lugar gracias al trabajo interdisciplinario e integrándonos en redes con profesionales e instituciones de todo el mundo. Trabajamos con protocolos siendo la especialidad de oncología pediátrica la pionera de su uso antes que la de los adultos. Además del oncólogo, el equipo cuenta con el aporte de profesionales de la enfermería, de la psicología, del laboratorio. Todos junto a la familia, que es de vital importancia

- ¿Qué les dirías a los papás de niños a los que se les diagnostica cáncer infantil?

- Que enfrenten con valor el diagnóstico, que confíen en el equipo de salud, que no le mientan al niño y les hagan saber con franqueza que tienen una enfermedad, por supuesto en los términos que los niños puedan entender. A los padres les diría que tengan fe, ya que está demostrado que cualquiera sea la creencia de la familia, es de ayuda al tratamiento. Todos los pacientes recurren a terapias de las llamadas hoy integrativas. Nosotros no nos oponemos, lo que sí no permitimos es que se les suministre algún tipo de sustancia por vía oral o parenteral, ya que esas sustancias podrían interferir en el tratamiento base.

- ¿Qué ocurre con los chicos de familias carenciadas?

- Desde la fundación que fundara junto a un grupo de colaboradores, hace 35 años, se ayuda a todos los chicos carenciados para que tengan las mismas oportunidades que aquellos que cuentan con respaldo de la cobertura de salud. Si bien los hospitales públicos por ley deben hacer frente a los tratamientos, la fundación ofrece toda la ayuda en materia de transporte, adecuación de la vivienda del niño enfermo, los alimentos indispensables, la provisión de algunos otros medicamentos que el niño necesite fuera de los productos oncológicos. También tratamos de cubrir el aspecto emocional del niño en tratamiento.

- ¿Cuáles son las vías de contacto con la fundación?

- La fundación FAOHP está en la calle San Martín 1613. Su web es: www.faohp.org.ar. Para tomar contacto pueden llamar a los teléfonos (0341) 152-134916 / 153-428194 y también pueden contactarse través de nuestro Facebook: faohp - fundación argentina oncohematológica pediátrica.