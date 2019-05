Doble reja en casas y ola de robos en zona sur: vecinos piden más presencia policial

Un grupo de vecinos de un sector de zona sur se convocó este viernes al mediodía para pedir mayor presencia policial ante una ola de robos que afirman sufrir.

Según indicaron al móvil de De 12 a 14 (El Tres) los hechos delictivos se producen a cualquier hora del día en la zona de Lozzia y Marco Polo, cerca del cruce de Ayacucho y Battle y Ordóñez.

Los vecinos detallaron que varias personas han sido víctimas en los últimos días. Por ejemplo una maestra que fue abordada por delincuentes en moto que para robarle su bolso la tiraron al piso y la arrastraron. Por esa lesión la docente debió quedarse en su casa con licencia médica sin poder ir a trabajar.

"Estas esperando el colectivo y te aparece un delincuente. Me pasó a mí, vino y me puso un revolver en la cabeza, y eso te da miedo", relató una vecina de la cuadra, que luce con la mayoría de sus casas con doble reja: primero barrotes verticales y luego reja dividida en pequeños rectángulos para dar mayor protección.

"A mi me barrotearon el portón y a otra vecina le palanquearon la reja de la ventana para entrarle", agregó otra mujer. "Me bajé de la bicicleta y un chico con un arma me robó $800", aportó otro vecino.

"¿Vas a hacer una denuncia porque te forzaron la puerta?", se preguntó un hombre que vive en el lugar, argumentando por qué no han registrado los hechos en comisaría o centros territoriales de denuncia.

Una de las mujeres que habló pidió, además de presencia policial, que los jueces no liberen a los ladrones. "Los llevan y al ratito vuelven a salir, y ellos saben que pueden hacer lo que quieran. Son jóvenes y cada vez más chiquitos", cerró.