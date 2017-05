Dólar futuro: Cristina declaró en una causa contra el gobierno

Además, sostuvieron que ambos pudieron haber frenado una operatoria considerada "irregular" por la justicia, por lo que los acusaron de haber favorecido el delito por el cual fue procesada la ex presidenta.

Los diputados Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Nilda Garré y Diana Conti, hicieron la denuncia el 13 de abril del año pasado. Ese mismo día la ex jefa de Estado prestó declaración indagatoria en la causa por la que irá a juicio oral por las operatorias de dólar futuro hechas durante la última etapa de su segundo mandato.

"Hay que observar que la devaluación del actual gobierno trajo millonarias ganancias para quienes compraron dólar futuro", dijo al referirse a algunos integrantes del gabinete del actual gobierno y consideró que se habría tenido un vicio delictivo "porque la devaluación se decidió en el Ejecutivo y no en el Banco Central", según citó Clarín.com.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en la mañana de este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py. Declaró durante dos horas como testigo ante el fiscal Jorge Di Lello en el marco de una causa conocida como "contradenuncia de dólar futuro" y afirmó: "La devaluación generó ganancias millonarias a quienes compraron dólar futuro".

