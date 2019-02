Dolor de piernas: ¿Qué debemos saber de la trombosis?

La trombosis es un coágulo que se instala dentro de un vaso; éste puede ser una arteria o una vena. Las más frecuentes son las de los miembros inferiores; aunque pueden instalarse en cualquier órgano del cuerpo, en cualquier lugar.

Cuando las vemos en los miembros inferiores debemos diferenciar dos localizaciones: las que ocurren en las venas superficiales y las que lo hacen en las venas profundas. El Dr. Armando Schapira ahondó sobre el tema.

- ¿Qué es una vena profunda?

- Es la que, en las piernas, transcurre entre los músculos; es decir, tiene una serie de capas que la protegen de las agresiones externas; por ejemplo, traumatismos. La protegen los músculos, los huesos y la aponeurosis, capa fibrosa que cubre a los músculos, y los músculos se valen de esa capa para su contracción. Cuando ese coágulo se instala en una de esas venas, dependiendo de la localización, si está por debajo de la rodilla, o si está en el muslo o en venas que están dentro de la pelvis o del abdomen donde tiene una significación mayor. El peligro es que esa trombosis se extienda hacía arriba, hacia el corazón pudiendo constituir una embolia venosa.

Embolia es la migración del desprendimiento de ese coágulo que puede llegar al pulmón. Y esto es lo que debemos evitar.

- Las venas superficiales, ¿son las que se notan cuando tenemos várices?

- Sí. Son las que se notan, aunque hay várices allí instaladas que pueden no notarse y nosotros las descubrimos con métodos para diagnósticos que no son invasivos. Superficiales significa que la vena está por encima de la aponeurosis.

- ¿Qué es lo que debemos saber nosotros como pacientes para ayudarlos a ustedes a que hagan el diagnóstico rápidamente? ¿Qué es lo primero que va a sentir un paciente si padece una trombosis?

- En las venas profundas, uno de los síntomas más frecuente es el dolor pero que no es el único. El dolor nos puede hacer suponer una trombosis pero ese solo dato no nos da seguridad en el diagnóstico. Depende de la localización del dolor; el mismo puede deberse a una causa muscular, articular, neurológica. Pero nosotros nos guiamos por la aparición de otros signos y otros síntomas como la hinchazón de la pierna, la que a veces está y en otras no se manifiesta.

Otro de los signos que debemos tener en cuenta es la temperatura de la zona afectada por el hecho de haber más sangre retenida.

El coágulo puede ocupar toda la luz de la vena o puede instalarse parcialmente y aunque por un lugar más estrecho, por un desfiladero, la sangre corre. Siempre que una trombosis obture un vaso total o parcialmente esa vía de sangre va a buscar otra vía que permita seguir el recorrido.

- ¿Estos son síntomas a los que hizo referencia es para el caso de un coágulo en las venas profundas?

- Sí.

- ¿En las superficiales, los síntomas son más benignos?

- La trombosis en las venas superficiales es más frecuente; cursa con dolor y palpamos un cordón duro, doloroso, rojo, con temperatura. Duele mucho. El tratamiento de esa flebitis dependerá también de la localización; si la misma está debajo de la rodilla o ya ha subido por encima de ella.

Lo primero que debemos hacer es el diagnóstico. Hay que seguirla atentamente para ver si sigue ascendiendo para evitar que llegue a una vena profunda donde la trombosis puede tener consecuencias más serias para la salud de los pacientes

- ¿Cuáles son los tratamientos?

- Si vemos que la trombosis está instalada en venas profundas, el tratamiento es con anticoagulantes. Nosotros a éstas las derivamos a los hematólogos para que indiquen el tratamiento adecuado. Desde hace tres o cuatro años disponemos de anticoagulantes nuevos, efectivos y más fáciles de manejar que los antiguos tratamientos.

- ¿Las trombosis superficiales, lo que usted llamó flebitis, una vez tratadas pueden tener recidivas?

- Dentro de las venas superficiales vamos a hacer otra división más. Si la trombosis venosa superficial se instala en una várice, es una cosa; pero se puede instalar en venas no varicosas. Allí tiene otro significado. Esto nos lleva a investigar otras cosas, como la trombofilia que es una enfermedad que predispone a las trombosis que se instalan en venas normales, no varicosas y en cualquier parte del cuerpo, lo que requiere un estudio muy minucioso.

Si es una vena varicosa lo más probable que la trombosis venosa superficial sea por la várice misma.

- Una mujer que está leyendo esta nota padece dolor en una pierna, ¿qué debe hacer?

- La consulta. Le digo que ésta es una consulta relativamente frecuente. La paciente no sabe lo que puede ser y elige ir a la consulta. Y nosotros seremos los encargados de orientar la investigación de ese dolor por medio de la historia clínica, la revisación de la paciente y de los estudios complementarios.

Por eso digo: ante cualquier dolor extraño tiene que consultar. La información que recoge de internet sola puede angustiar y confundir. Es preciso que con ella vaya a su médico de confianza y consulten. No traten de interpretar por sí solos ya que les resultará muy difícil puede llevar a cometer errores.