Dos casos en que despertaron con un ladrón dentro de la casa

Dos episodios de inseguridad de similares características ocurrieron este fin de semana en distintas zonas de la ciudad. En ambos casos, los dueños de las viviendas se despertaron con un ladrón dentro de la propiedad. En ambos hechos había niños en la casa.

Uno de los hechos ocurrió en Alsina al 800. En una casa de dos pisos, la dueña se levantó para ir al baño en la madrugada y en la puerta del dormitorio se topó con un hombre que la amenazó con un cuchillo.

“La tiró al piso y la amenazó de muerte”, contó la madre de la víctima, que es una docente del colegio Español. En el piso superior dormía la hija de la dueña junto con una amiga y sus pequeña hija.

“La chiquita se despertó por los ruidos y empezó a llorar y el ladrón le dijo que la haga callar porque si no la iba a matar”, agregó la mujer a la periodista Fernanda Rubio (El Tres).

La hija de la propietaria de la casa agregó que “el ladrón entró por la terraza”. El delincuente se llevó una computadora y el dinero que había cobrado del sueldo.

Despertar con el ladrón

Otro hecho similar ocurrió en Nicaragua al 2300. Una mujer dormía con su bebé el domingo alrededor de las 7.50 y al abrir los ojos notó que un delincuente se estaba llevando todos los electrodomésticos de la casa.

“Fue horrible porque me levanté a la mañana y me encontré con un tipo adentro que me estaba sacando todo”, dijo Romina, la víctima. “Cuando vi todo eso pegué un grito y en ese momento cerró la puerta desde afuera”, siguió.

El ladrón estuvo cerca de 20 minutos dentro del hogar, al que entró sin formzar la cerradura.

“Se llevó un televisor, DVD, microondas, la garrafa llena”, detalló Romina. “No se escuchó ruido de vehículo, así que es alguien de acá del barrio u otra persona lo estaba esperando por acá cerca para llevar las cosas”, concluyó.