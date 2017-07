Dos muertos tras un tiroteo en una disco del sur de Alemania

Según el mencionado canal informativo, uno de los vigilantes de la discoteca resultó herido al tratar de intervenir y señaló que testigos presenciales aseguraron que el ataque se produjo con armas automáticas, cuestión esta no confirmada por la policía. En el lugar de los hechos se desplegó un fuerte operativo policial, ya que inicialmente no estaba claro si en el tiroteo estaban implicadas una o más personas.

Un atacante arremetió a tiros contra los concurrentes a un club nocturno de la localidad de Constanza,Alemania, matando a dos personas e hiriendo a otras tres antes de ser detenido por la policía alemana, que no confirmó que se trate de un atentado islamista.

