Dos muertos y heridos en un choque entre un tren y un colectivo

El siniestro ocurrió alrededor de 03:50 en el cruce de Gavilán y el kilómetro 37 de la ruta provincial 40 (ex 200) cuando impactaron un convoy de la línea Sarmiento, que une las localidades de Merlo y Lobos, con un colectivo en servicio de la línea 503 recorrido 26, informó a Télam el Subcomandante Sergio Pierotti, jefe de Bomberos Voluntarios de Mariano Acosta.

