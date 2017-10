Dos rosarinos distinguidos en el concurso Cuento Digital 2017 de la Fundación Itaú

Las Fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y Uruguay anunciaron los cuentos distinguidos en el Premio Itaú de Cuento Digital 2017. En esta nueva edición se recibieron 2.437 obras en la Categoría Escritores, generando récord de participantes inscriptos.

“Herencia” de Matías Castro y “La vigilia avícola” de Mariana Soledad Montenegro se encuentran entre los 80 relatos elegidos por el Comité de Lectura sobre el total de cuentos recibidos.

En una primera instancia de evaluación, el Comité de Lectura integrado por 21 escritores preseleccionó un total de 80 obras participantes de los 3 países. En noviembre, el prestigioso Jurado de Premiación formado por Eduardo Sacheri (Arg), Luis Hernáez (Par) y Claudia Amengual (Uru) evaluará las 40 obras finalmente seleccionadas por el Comité y dará a conocer cuáles integrarán la Antología Itaú de Cuento Digital 2017. Los autores antologados recibirán una Tablet y los tres primeros lugares se harán poseedores de U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S 500, respectivamente.

El Comité de Lectura está integrado por: Agustín Acevedo (Uru), Osvaldo Aguirre (Arg), Mario Rubén Álvarez (Par), Sebastián Auyanet (Uru), Carolina Bello (Uru), Blas Britez (Par), Martín Caamaño (Arg), Esteban Castromán (Arg), Horacio Cavallo (Uru), Andrés Colmán (Par), Mercedes Estramil (Uru), Camila Fabbri (Arg), Cecilia Fanti (Arg), Alejandro Ferreiro (Uru), Silvina Juri (Arg), Martín Maigua (Arg) Diego Martínez (Par), Sebastian Ocampos (Par), Hernán Ronsino (Arg) y Ramiro Sanchiz (Uru).

Los 2.437 participantes del Premio Itaú pueden consultar la opinión del Comité de Lectura sobre su obra, ingresando con su usuario al sitio www.premioitau.org.

Para conocer las 80 obras seleccionadas ingresá aquí.