Dos vuelcos en autopista: uno de los autos cayó a un arroyo

Dos vuelcos con características espectaculares ocurrieron este jueves en la autopista que va de Rosario a Santa Fe. Uno de los autos, con tres mujeres ocupantes, cayó al arroyo Monje. El otro vehículo, en el que viajaban cuatro integrantes de una familia, dio al menos tres tumbos. De milagro no hubo víctimas fatales aunque sí siete heridos de distinta consideración.

