Duhalde: “El gobierno va a perder las elecciones si se arma una gran coalición”

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que “el gobierno va a perder las elecciones se baje o no se baje Cristina, si se arma una gran coalición”.

En diálogo con el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2) evaluó: “Que Cristina haga lo que crea que tiene que hacer, yo no creo que ella tenga la influencia que dicen que tiene en el marco de la irrupción de algo distinto”.

“Por las características de Cristina, ella puede hacer cualquier cosa. Se deben juntar la máxima cantidad de partidos, si no no se puede gobernar. Yo no cambio mis ideas, esto es otra cosa, no me da cualquiera lo mismo, hay personas que no están capacitadas para armar coaliciones, para repartir cargos”, abundó.

Duhalde contó que la ex mandataria se comunicó con él antes de su operación (que realizó el rosarino Federico Girardi) “hace dos meses y monedas” porque “tenía un médico y me lo aconsejaba”. Valoró el diálogo por sobre todas las cosas: “Pobre del país que los ex presidentes no pueden hablar entre ellos”.

“Es difícil que tanto Cristina como el presidente (Mauricio Macri), porque ellos están acostumbrados a gobernar y a cerrarse, entiendan que hacen falta grandes coaliciones para gobernar, que es lo que hice yo con Raúl Alfonsín, crear un decálogo y con compromiso ético”, agregó.

Sobre su rol en el armado opositor, aclaró: “A fin de este mes cumplo mi objetivo: junto a las partes y que ellos se arreglen”. Y continuó: “Metí la pata (al nombrar a Lavagna) porque yo quería armar una coalición y que arreglen ellos los candidatos. No soy director técnico de Roberto”.

Duhalde también desechó las críticas por la edad de Lavagna (tiene 76) para asumir una eventual presidencia: “Sí es mayor, ¿qué voy a decir de eso?, son pavadas, de los jóvenes sin experiencia estamos ya entufados, como decía mi abuela”.

“Lavagna le sacaría votos a todos. La gente está buscando que se junten, que se pongan de acuerdo”, dijo y aclaró: “Yo no voy a ser candidato a nada, no estoy interesado en nada para mi”. Sobre ese espacio en conformación, añadió: “Se pueden llevar una sorpresa si supieran la cantidad de dirigentes importantes que están pensando lo mismo”.

“No se puede gobernar desde un solo partido. Los estúpidos se siguen peleando”, dijo el ademas ex gobernador de Buenos Aires y criticó que en los debates televisivos “ahora son todas guerritas, por cualquier cosa se pelean, una megabarbarie”.