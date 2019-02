Efecto La Pampa: Boasso se anima a una interna con Roy López Molina

Jorge Boasso, ex concejal de Rosario y ex candidato a vice gobernador de Santa Fe, reconoció su intención de presentarse como candidato a intendente y competir en la interna de Cambiemos contra Roy López Molina, el hombre del PRO.

El reciente triunfo de la UCR sobre el partido del presidente Mauricio Macri en La Pampa animó a los boina blanca a presentar nombres propios y Boasso dijo que si bien él no había pensado en dar este paso se lo pidieron muchos correligionarios.

“¿Por qué en Rosario no podemos tener algo similar a La Pampa?”, preguntó el ex concejal en el programa Radiópolis (Radio 2) y sumó críticas a la ausencia pública de López Molina en los últimos dos meses.

“No quiere ser ofensivo de nadie, eso corresponde que lo analicen los periodistas, pero estuvo sin salir al público desde el 20 de diciembre hasta ayer (por un tuit que emitió en su cuenta). Él puede hacerlo, yo hubiese tomado otra postura”, aseguró el radical.

Ahora, más que nunca, Rosario quiere un cambio. Vamos por una ciudad más segura, inclusiva y de futuro. Estamos listos para competir por la intendencia! pic.twitter.com/uuOqfa1WD5 — Roy López Molina (@RoyLopezMolina) 19 de febrero de 2019

En ese sentido, Boasso pidió un liderazgo “con carácter y con decisión”. “Rosario no puede gobernarlo gente sin experiencia”, añadió.

“Me están pidiendo que compita”

En diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain, Boasso dejó claro que él tiene ganas de internar pero que aún no está definido. “Confieso que no estaba hace 20 días la posibilidad de presentarme como candidato a intendente. Pero estoy en una posición que nunca en mi vida me pasó. Aparezco en escena porque hay una cantidad importante de radicales, entre ellos el mismo presidente de la UCR, la mesa departamental de Rosario, me están pidiendo que compita por la intendencia. Más aún luego en el caso de La Pampa”, dijo

“Sería otra mirada a la que tendría Roy López Molina. Potenciaría a Cambiemos, con cambios en serio, más profundos”, abundó el ex edil y contó que este martes a la tarde se reunirá con radicales para avanzar con esa idea.

“La idea es que lo haga, lo estoy meditando profundamente. Son días cruciales. Di la vida por Rosario”, lanzó.

En paralelo, Boasso reconoció que lo ofrecieron ser candidato a senador departamental pero “yo no estoy buscando billetera ni buscando cargos”. “Soy muy crítico del Senado, es una caja de 19 jeques árabes”, definió y se alejó de esa postulación.

“Hay un montón de radicales que no sienten la postura única que podría representar Roy, a quien respeto y recuerdo que lo apoyé. El gran error fue su desaparición por 50 ó 60 días. No hay que desaparecer cuando uno quiere ser líder de una ciudad”, criticó e incluso en un tuit habló de “caprichos”.

Se necesitan cambios, de actitudes, de conductas, sin caprichos, con valentía, con honestidad, trayectoria y muchos proyectos para nuestra querida #Rosario #Cambiemos — Jorge Rosario Boasso (@jrboasso) 19 de febrero de 2019