El Concejo postergó el endeudamiento y aprobó el Presupuesto

La edila oficialista también comentó al programa Telenoche que no se logró el consenso para el pedido de endeudamiento de la intendencia y aseguró que el tema se seguirá analizando en reuniones a realizarse en febrero próximo.

El Concejo municipal logró este jueves entrada la noche el despacho favorable para el Presupuesto 2017 enviado por el Ejecutivo y finalmente se aprobó pero, no se alcanzaron los consensos necesarios para el pedido de endeudamiento que pretendía el municipio.

