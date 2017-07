El Justicialismo se impuso en la elecciones legislativas en Chaco

El primer diputado electo de Cambiemos, Carim Peche, dijo que “se plebiscitó la gestión Peppo” en la que “se demostró que lo ha acompañado solo el 25% del electorado”, que también “es decir que el 75% no aprueba su gestión”.

En tanto que el intendente Capitanich dijo que en Cambiemos “hay una enorme propensión a festejar hasta las elecciones que pierde” y no consideró que la de hoy fue una elección en la cual se haya disputado el distrito de Resistencia.

