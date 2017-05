El "Negro de WhatsApp" lo hizo de nuevo pero en la TV española

¿Que el ataque cibernético a Telefónica incluía al negro de WhatsApp? Eso no lo sabía. O eso o en @A3Noticias son unos cachondos censurando. pic.twitter.com/qYJZ6gikkd

Antena 3 noticias ilustrando la noticia del ataque a Telefónica. No es coña! pic.twitter.com/QQ6on02VyN

Lo que ha ocurrió fue que Antena 3 dio por veraces unas imágenes en las que "El negro de WhatsApp" aparece en las pantallas de todas computadoras de la oficina de Telefónica, una de las compañías afectadas por el ciberataque. Pero se trataba de un montaje de las redes que el medio tomó para su informe por error. Y, desde Twitter no perdonaron:

