El Papa animó a los migrantes a "custodiar sus valores de origen"

"Envío un saludo cordial y especial a los representantes de diversas comunidades étnicas presentes, en particular a las católicas de Roma. Queridos amigos, les deseo que vivan serenamente en las localidades que los acogen, respetando las leyes y tradiciones, y al mismo tiempo custodiando los valores de sus culturas de origen", agregó el Obispo de Roma.

"Hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, dedicada al tema «migrantes menores, vulnerables y sin voz». Estos, nuestros pequeños hermanos, especialmente si no acompañados, están expuestos a tantos peligros. Y son tantos", afirmó el Pontífice en su tradicional Ángelus dominical.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo