El Registro de Médula Ósea cumplió un año con casi 500 inscriptos

A un año de su puesta en funcionamiento, el Registro de Médula que funciona en el Banco de Sangre del CEMAR (San Luis 2020) ya cuenta con 489 inscriptoscomo posibles donantes de médula ósea. Además, en este mismo período se registraron 3.713 donaciones efectivas de sangre. Desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad destacaron que tener una gran cantidad de donantes inscriptos aumenta las posibilidades del que necesita un trasplante y no posee donante familiar.

En ese sentido, y con el objetivo de seguir incrementando el número de donantes de sangre y de médula ósea, las autoridades sanitarias renuevan la convocatoria a donantes voluntarios a inscribirse como potenciales donantes de médula ósea. El trámite es sencillo y se puede realizar en el 2º piso del CEMAR de 8 a 12, en el Área de Donación de Sangre que depende del Centro Regional de Hemoterapia. Los interesados deben concurrir con DNI y con ingesta de bebidas dulces, ya que no es necesario concurrir en ayuna. Además, se sumó un nuevo horario, los jueves de 14 a 17.45, donde ya se efectivizaron 321 donaciones.

Cabe destacar que prácticamente no hay diferencia entre los requisitos para la donación de sangre y de médula. Pueden hacerlo las personas de 18 a 65 años (en el caso de médula de 18 a 55), con un peso mayor a 50 kilogramos y que gocen de buena salud. No pueden ser donantes aquellas personas que padecieron hepatitis después de los 10 años, chagas, sífilis, brucelosis o Sida. Se puede donar sangre cada dos meses; en el caso de las mujeres no pueden donar más de 4 veces al año y los hombres no más de 5 veces.

Al posible donante de médula se le extrae una muestra más de sangre que es enviada al registro del INCUCAI junto con una planilla personal. En caso de ser posible la donación, se activa un protocolo para evaluar la compatibilidad con el posible receptor.