El adiós a Micaela: "Las paredes se limpian, las pibas no vuelven"

“Las paredes se limpian, las pibas no vuelven”. El mensaje, clarísimo, apareció en una bandera que familiares y amigos de Micaela García colgaron en el gimnasio de Gualeguay en el que despedían los restos de la joven de 21 años asesinada.

