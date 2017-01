El aeropuerto local defendió vuelos recortados por Aerolíneas Argentinas

En clara oposición a esta medida, Garo señaló: “Lo que vamos a hacer es solicitar una nueva reunión con el nuevo titular, Mario Dell'Acqua para poder extender una mesa de trabajo donde interambiemos nuestros fundamentos y los de ellos. No queremos que la compañía de bandera pierda plata pero podemos demostrar que muchos de esos vuelos son rentables”. Para ello, adelantó tienen previsto mostrar estadísticas, “caso por caso”.

“La última vez que estuvimos en Aerolíneas Argentinas fue para solicitar conexiones, redoblar Aeroparque, agregar Ushuaia y Santiago de Chile, que según nuestros estudios podían ser rentables para la compañía. Pero este no es un ajuste sólo para Rosario sino una medida para la mayoría de los aeropuertos del país”, sostuvo el titular de la terminal rosarina, Raúl Garo, en diálogo con los periodistas Evelin Machain y Pablo Montenegro (Radiópolis, Radio2). De esta manera se refirió a la decisión de la firma que, según trascendió en el diario La Capital, se instrumentará en temporada baja para que en septiembre (temporada alta) se reestablezcan conexiones pero de manera directa. A saber: la frecuencia a Bariloche bajará de 7 a 3 operaciones semanales; a Córdoba pasará de dos diarias a una (incluso, según fuentes gremiales, podrían no ser diarias); los vuelos a Iguazú se reducirán de 4 a 3 y a Mendoza de 6 a 4. La conexión a El Calafate se suspenderá, según Marcó, hasta septiembre. Estas bajas se suman a las rutas de verano (Mar del Plata, Río de Janeiro, Punta del Este, Florianópolis) desde febrero.

