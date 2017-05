El apropiador de Victoria Donda pidió el beneficio del 2x1

La legisladora agregó que ella no se niega a ningún díalogo pero pidió a los represores de la dictadura “que nos digan quienes fueron los responsables civiles y de la Iglesia que apoyaron la dictadura, que nos digan donde están los desaparecidos y la lista de los chicos apropiados”.

El ex prefecto Azic (76), quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada nacional Victoria Donda, y el obstetra de la maternidad clandestina que funcionó en la Esma, Jorge Magnacco, pidieron este viernes la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2x1, a raíz del fallo emitido esta semana por la Corte Suprema de Justicia, en tanto que una fiscal reclamó la inconstitucionalidad de este beneficio al rechazar la excarcelación de otro represor, el ex agente del Batallón 601 del Ejército Victor Gallo.

