El café podría prolongar la vida de las personas

Y es que está relacionado a los genes de cada uno y a su sistema inmunológico. Además no se trata de consumir café para reemplazar antiinflamatorios tradicionales, ya que el beneficio fue comprobable a muy largo plazo, pero al menos alcanza para no prohibir su uso y hasta recomendarlo.

“Existe una correlación entre el consumo de cafeína y la longevidad, y hemos podido demostrarlo”, dijo Mark Davis, líder del trabajo y especialista en microbiología e inmunología. No obstante aclaró que este sistema antiinflamatorio funciona de manera distinta en cada persona.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo