El ciudadano ilustre ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana

Tarde para la ira, debut en la dirección del también actor Raúl Arévalo, ganó el Goya a la mejor película en la 31ª edición de los premios de la Academia de Cine español. El filme, con once nominaciones en total, se impuso a Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona; El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez; Julieta, de Pedro Almodóvar, y Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen. Protagonizada por Antonio de la Torre y Luis Callejo, Tarde para la ira, es un turbio e intenso thriller sobre la violencia y el deseo de venganza que ha pasado por festivales internacionales como Venecia o Toronto.

