El concejal Cardozo sabe dónde está el celular que le robaron "pero no se puede hacer nada"

El concejal de Cambiemos Carlos Cardozo, que fue asaltado este domingo tras una actividad de campaña, publicó en su cuenta de Twitter la ubicación del celular que le sustrajeron. Si bien agradeció la "buena voluntad" de la policía, se quejó de que no se pudo allanar la zona donde figura la localización del dispositivo.

"Agradezco la buena voluntad de la Policía, la PDI y el Ministerio de Seguridad respecto a lo que me sucedió ayer, lo mismo que nos pasa a todos los rosarinos cada día. Pero algo no anda bien: desde ayer a las 15 mi teléfono marca esta ubicación y no se puede hacer nada", señaló el edil a través de su cuenta de Twitter y adjuntó una foto de la geolocalización del celular.

"Cuando la policía de investigaciones fue al lugar constató que se trataba de una casa abandonada, no encontró nada, pero hay otras casas alrededor que están habitadas y ahora hay que esperar una orden de allanamiento", manifestó a Télam.

Cardozo contó que fue abordado por un joven delincuente en inmediaciones del club Arroyito Oeste, en Empalme Graneros. Según indicó, lo amenazó con un cuchillo y le robó el celular y la billetera.

"Sentí la cuchilla en las costillas y me arrebató el celular que tenía en la mano y la billetera. Es ahí donde tuve que negociar para que se lleve todo el dinero que tenía y me dejara los documentos. Él quería que no lo siga (en el auto), entonces negocié que le tiraría las llaves lejos y esperaría a que se alejara para irme y aceptó", agregó.

En otro tuit, el edil se quejó sobre la "lentitud" de las actuaciones del procedimiento. "¿Para qué sirven las aplicaciones de localización si, funcionando correctamente, la autoridad policial y judicial no tienen las herramientas legales para registrar los posibles domicilios donde se detecta la señal? La señal marca Lambaré y Renán, en el barrio cercano a Travesía", concluyó en su red social.