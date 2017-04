El destino de los agrotóxicos tras la caída de la ley Bertero

“Lo que el Estado tiene que hacer es aplicar una política de precaución y alejar los venenos el máximo posible de las zonas pobladas, sean éstas ciudades, pueblos o escuelas rurales, y no es verdad que si se toman estas medidas, quedarían tierras muertas o improductivas. Está demostrado que se pueden producir, sin venenos, alimentos de calidad y ganar dinero al mismo tiempo. Nosotros trabajamos en esa línea, acompañando a productores a los que les va bien. Hay ejemplos en todo el país de que se puede producir agroecológicamente y sin venenos, alimentos de calidad y de cercanía, sin necesidad de someterlos a traslados innecesarios”.

“No se toma la decisión política integral de proteger la salud de la gente. No es tanto una discusión de metros, pero por supuesto que lo que nunca hay que hacer es reducir la distancia que está vigente, algo que buscaba hacer la ley Bertero. Eso es muy preocupante –dijo– sobre todo para los que trabajamos en el campo y estamos en contacto con los productos agroquímicos. Cien metros no existen, es como si fumigaran en la puerta de tu casa”, afirmó.

“No podemos seguir sosteniendo un modelo de desarrollo en base a esa lógica que consiste en poner una planta (por ejemplo la soja) y matar todo lo que hay alrededor. La naturaleza no funciona así, sino en la diversidad. Sin mencionar otros perjuicios que se derivan de este modelo nocivo, ya que este sistema también compacta el suelo e impide el drenaje del agua, además de afectar la biodiversidad. De modo que no es solamente el problema de los agroquímicos, sino el del ambiente en general y el de la plata que tiene que poner el Estado para paliar el efecto de las inundaciones que todo esto provoca”, subrayó.

“Hay que convencer a las autoridades de que esto no va en contra de la producción, sino a favor de la salud de la gente. Tenemos que seguir batallando”, dijo el profesional y basó su postura en la preocupante situación de Argentina en relación con el tema agrotóxicos, ya que “es el país que más veneno usa per cápita en el mundo”.

Ese proyecto plantea hasta 1.000 metros libres de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua y la prohibición lisa y llana de pulverizaciones aéreas en la provincia. Sin embargo, el mismo Del Frade admitió que no había interés en la mayoría de los diputados para tratarlo.

Si bien hay otro proyecto de ley en danza –cuya autoría pertenece al ex diputado José María Tessa (FPV), y fue relanzado por el diputado Carlos Del Frade (FSP), bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología”– son escasas sus chances de prosperar en el Congreso.

“Además –explicó– no había unanimidad, El propio senador Cappiello, que representa al departamento Rosario, opinó en contra de esta ley, y a eso se sumó la opinión de otros legisladores que fueron consultados en sus propias localidades, y aunque algunos de ellos son al mismo tiempo productores agropecuarios, primó la cordura”.

“Primero hay que reconocer la histórica lucha del movimiento Paren de Fumigarnos que lleva 20 años batallando en este tema, a la que nos sumamos desde el Taller Ecologista y otras organizaciones. Creo que un petitorio que le firmamos al gobernador (Miguel) Lifschitz entre el Observatorio del Sur, la Facultad de Veterinaria, Greenpeace Argentina, Paren de Fumigarnos, El Paraná no se toca y el Taller Ecologista, entre otras organizaciones, fue evaluado por el oficialismo”, dijo Spiaggi, en diálogo con el programa A la Vuelta (Radio 2), a la hora de evaluar el marco en el que el Ejecutivo decidió declinar su apoyo al proyecto.

Para Eduardo Spiaggi, integrante del Taller Ecologista y responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR), “esto no soluciona el problema. En todo caso no lo agrava”.

En ese marco, el Poder Ejecutivo –pese a haberlo impulsarlo en un principio– decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa perdió estado parlamentario.

Por esa y otras razones, la Ley Bertero no contaba con consenso suficiente en la Cámara alta donde ni siquiera el oficialista Miguel Cappiello –ex ministro de Salud de la provincia, y conocedor de los riesgos que puede aparejar el mal uso de los agrotóxicos– le dio apoyo.

Según esa iniciativa, podrían aplicarse agroquímicos de banda verde o azul (es decir, los “menos tóxicos”, entre los que se incluye el glifosato) a partir de los 100 metros del límite urbano si existiera un borde vegetal de amortiguación y de los 200 metros si no estuviera esa barrera forestal. Además, establecía que “veedores (ingenieros agrónomos) deberían controlar esas aplicaciones”.

A escasas semanas del inicio de un nuevo período legislativo en la provincia de Santa Fe, perdió estado parlamentario el proyecto de la diputada Inés Bertero (FPCyS) que buscaba modificar la Ley 11.273 de Fitosanitarios y contaba con media sanción de la Cámara baja. La decisión del Ejecutivo de no incluirlo en sesiones extraordinarias lo dejó fuera de carrera tras lo cual, las organizaciones ambientalistas se aprestan a impulsar una nueva iniciativa que proteja a las poblaciones de los agrotóxicos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo