El día que la novia de Alberto Fernández denunció a Fabián Gianola por acoso

Tras el lanzamiento de la precandidatura a presidente de Alberto Fernández, muchas miradas se posaron también sobre su pareja, la actriz y periodista Fabiola Yañez quien el año pasado había denunciado mediáticamente al actor Fiabián Gianola por acoso sexual.

Según recordaron varios medios nacionales, entre ellos perfil.com, en octubre de 2018 Yañez se sumó a las acusaciones de las actrices Fernanda Meneses y Mercedes Funes que apuntaron contra Gianola por acoso sexual.

La pareja de Alberto Fernández compartió la obra Entretelones con el actor y reveló que también sufrió situaciones desagradables. En esa época, Yañez reemplazaba a Sabrina Artaza y tras la denuncia de Mercedes Funes, contó que también sufrió momentos “incómodos”.

"Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra", contó Fabiola Yañez en octubre de 2018 a LT10.

"Cuando me saludaba, siempre me abrazada. Él traspasaba la línea del compañero y amigo. Un día le hizo un chiste a alguien diciendo «ay no sabes que nosotros estamos saliendo». Desde el primer momento tomó una confianza que yo nunca se la brindé", agregó en aquel entonces y aseguró que “no volvería a trabajar con él”.

"Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho", explicó y reconoció que evitaba “estar a solas con él”.

Sobre su denuncia en televisión expresó: "Es muy difícil realizar una denuncia en la Justicia por las pruebas, por eso siempre queda en una denuncia mediática. Lo peor es para uno que debe exponerse a contar lo que pasó, incluso uno puede perder oportunidades por salir a contar situaciones así, porque quedás como la conflictiva. La única perjudicada acá soy yo".