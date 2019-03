El difícil momento de Justin Bieber, deprimido: “Recen por mí”

El cantante pop canadiense Justin Bieber envió este fin de semana un crudo mensaje en su cuenta de Instagram que terminó dejando más preocupaciones que alegrías entre sus fans y en el que habla sobre su lucha contra la depresión.

"Sólo quería mantenerlos informados", escribió Bieber, quien agregó que espera que lo que le está pasando "resuene" con la ayuda de sus millones de seguidores. "He estado luchando mucho. Simplemente me siento muy desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no me preocupa, solo quería acercarme y pedirles que recen por mí", escribió la estrella del pop, de 25 años.

Añadió que esta es la temporada "más humana" de su vida, en la que ha estado "enfrentando" sus problemas de frente; sus palabras fueron acompañadas de una imagen en la que aparece acompañado por Scooter Braun y Kanye West.

Bieber habló recientemente de su batalla contra la depresión en declaraciones a la revista Vogue: "Me deprimo realmente cuando voy de gira; no había hablado sobre esto y estoy todavía procesando muchas cosas. Estaba solo, necesitaba algo de tiempo".

Según el semanario People, que cita fuentes del entorno de Bieber, su mensaje de fin de semana forma parte de la terapia que está recibiendo para superar su depresión al poder hablar abiertamente de ella.