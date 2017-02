El domingo habrá corte de agua en zona sur y Villa Gobernador Gálvez

Las zonas sur y suroeste de Rosario y la ciudad de Villa Gobernador Gávez tendrán este domingo a la madrugada, de 0 a 5, un corte del suministro de agua por trabajos de Aguas Santafesinas en la estación de bombeo C ubicada en Ocampo y Dorrego. Además, la empresa advirtió que entre las 5 y las 10 puede haber baja presión.

