El "eje del mal": EE.UU. dice que Siria guardó armas químicas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, de visita oficial en Israel, aseguró que Siria guardó armas químicas y le recomendó que no las utilice de nuevo.



"Puedo decir con autoridad que (Bachar al) Asad todavía tiene armas químicas. No es recomendable utilizarlas de nuevo", advirtió Mattis en una rueda de prensa en Tel Aviv, tras un encuentro oficial con el titular de Defensa israelí, Avigdor Liberman.



Esta semana un alto cargo del Ejército israelí informó de que el régimen sirio guarda todavía toneladas de estas armas aunque Lieberman declinó comentar esas acusaciones.



Según el secretario de Defensa estadounidense, el régimen sirio retuvo arsenales químicos "en violación del acuerdo (2013) y las declaraciones (del Consejo de Seguridad de la ONU) por las que tenían que ser eliminados": "No hay duda", sentenció.



Preguntado por las consecuencias del primer ataque de EE.UU. sobre la aviación siria a principios de abril y el posible traslado de la aparatos a bases rusas en la provincia siria de Latakia, Mattis respondió que "sin duda, los aviones se han dispersado en los últimos días".



El secretario de Defensa de EE.UU. también incidió en la amenaza que supone Irán y sus aliados para la seguridad israelí e indicó que su Ejecutivo reconoce la necesidad de hacer frente a cualquier agresión.



"Además de nuestra campaña para derrotar al Estado Islámico, también reconocemos la necesidad de confrontar las actividades desestabilizadoras de Irán. Irán sigue siendo una amenaza para Israel y sus vecinos con sus misiles balísticos", manifestó Mattis.



En palabras del secretario de estado estadounidense, Irán actúa a través de "proxies" (actores delegados) entre ellos la milicia libanesa Hezbolá, "una organización terrorista que ayuda a mantener a Al Asad en el poder en Siria."



Lieberman declaró que "el eje del mal entre Corea del Norte, Teherán, Damasco y Beirut" es el principal problema, no sólo para Israel sino para todo el mundo, y afirmó que su país y EE.UU. comparten los mismos valores y pueden "superar estas amenazas y traer la paz y a estabilidad a la región".



"La cooperación entre los dos países continúa. Vine de Arabia Saudí y otras visitas en la región. En la reunión con Lieberman, prometimos establecer una fuerte relación entre Israel y los Estados Unidos.", añadió Mattis.



El secretario de Defensa estadounidense es el primer miembro del Gabinete de Donald Trump que visita Israel y mantendrá un encuentro en las próximas horas con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.