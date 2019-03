"El gobernador es quien debe impedir que manden los mafiosos y narcos en los barrios"

El candidato a gobernador José Corral encabezó un encuentro de dirigentes y referentes de toda la provincia en la ciudad de Santa Fe, en el cual trazó los ejes principales de su propuesta de gestión. Allí habló de la necesidad inmediata de aplicar políticas efectivas de seguridad, porque “es un problema que al socialismo se le fue de las manos”. “Hay que poner mano firme para recomponer el orden”, sugirió el intendente, para terminar con esta situación que produce “angustia, miedo y bronca” a miles de santafesinos. Además indicó la urgencia de contar con un plan hídrico que termine con los recurrentes problemas de inundaciones o escasez de agua. Asimismo, planteó la necesidad de bajar impuestos para aliviar a los industriales, productores y emprendedores que generan riqueza y empleo en la provincia; como así también iniciar un proceso de transparencia en la Empresa Provincial de Energía, con menos privilegios, para reducir costos, hacerla más eficiente y que eso redunde en un alivio al bolsillo de los santafesinos.

En el acto José Corral estuvo acompañado por la candidata a vice, la concejal rosarina Anita Martínez; Gabriel Chumpitaz, primer postulante de la lista de candidatos provinciales; el presidente del PRO santafesino y diputado provincial Federico Angelini; la referente de la Coalición Cívica y diputada nacional, Lucila Lehmann; el legislador nacional y candidato a intendente de Santa Fe, Niky Cantard; y la candidata a senadora departamental por La Capital, Chuchy Molina; los diputados nacionales Lucila Lehmann, Lucas Incicco, Gisela Scaglia y Hugo Marcucci; los diputados provinciales Cesira Arcando, Alejandro Boscarol, Julián Galdeano, Alejandra Vucasovich, Héctor Gregoret, Sergio Más Varela y Germán Mastrocola; el senador Hugo Rasetto, y los intendentes Natalio Latanzi, de Rufino; Diego Barreto, de Funes y Javier Meyer, de Las Rosas, entre otros dirigentes.

Mano firme

José Corral dijo que no hay que resignarse a vivir inseguro y en ese punto cuestionó al ex gobernador y actual candidato del socialismo, Antonio Bonfatti. “Dijo que a él en sus recorridas la gente no le manifiesta que la inseguridad sea un problema. Claro, 48 horas después la realidad lo desmintió con una balacera en Rosario que incluso afectó a niños”, recordó el intendente santafesino.

“Lo que pasa es que para tener buenas políticas de seguridad hay que ponerse en el lugar de las víctimas, y aceptar, entre otras cosas, que no podemos tener niños baleados”, indicó el postulante a la gobernación. “¿Saben que hubo nueve niños baleados en Rosario en lo que va del año? En un año en mi ciudad tuvimos más de 60 ingresos en el Hospital de Niños baleados, algunos murieron. Todos los días me acuerdo de Serena, que una niña de nueve años que estaba en su colonia de vacaciones, despidiendo el año y por el tiroteo de dos bandas de delincuentes y narcotraficantes en Alto Verde, una bala cruzó la laguna y terminó con su vida. A esos padres nadie le repara ese daño”, dijo el referente provincial de Cambiemos.

“No hay que negar la realidad como hacen los socialistas, hay que decirlo con toda claridad. Al señor Bonfatti, en su gestión, se le fue de las manos el tema de la seguridad. Y sino miren los números de los muertos en 2013”, cuestionó.

Tras eso advirtió que “si no nos cuida el gobernador ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién va a impedir que estas bandas de mafiosos no manden en los barrios? El gobernador tiene que hacerlo”, subrayó. “Todos tenemos angustia por nuestros hijos cuando no están en casa. Nos nos vamos a resignar a eso. Y se puede vivir más tranquilos y haber orden. Claro que se puede”, agregó. Trajo a colación el ejemplo de Mendoza, donde “si te agarran con un arma, vas a prisión preventiva. No entrás por una puerta, y salís por la otra. Si acá hay que cambiar leyes, cambiémoslas; si hay que cambiar a algún funcionario, hagámoslo, pongamos otro. Todos los que tienen responsabilidades en el combate al delito y narcotráfico tienen que que tener la convicción y las ganas de resolver el problema. Estamos en una emergencia, y hay que tomar medidas excepcionales. Eso va más allá de izquierdas y derechas, de las ideologías. Es lo que reclama la gente y lo que un gobierno responsable tiene que hacer”, afirmó.

Más urgencias

En otro tramo de su discurso, José Corral habló de la falta de un plan hídrico para realizar las obras que faltan en la provincia y que contrarresten los efectos de las inundaciones y las sequías. “El gobierno actual dice que hizo más que sus predecesores, que no hicieron casi nada. Pasa que los niveles de obra pública del socialismo son muy bajos, apenas el 10% del presupuesto. Nosotros vamos a triplicarlo y llevarlo a los mismos niveles de la ciudad de Santa Fe, donde el 30% de presupuesto se destina a gastos de capital”, propuso el candidato a gobernador.

“Hay que aumentar el gastos en obras y hacerlas bien, empezando por los desagües, como hicimos en Santa Fe. Si no se planifica después se caen puentes, se cortan caminos, se inundan los campos. Todo eso pasa porque Santa Fe no tiene un plan hídrico”, marcó José Corral.

“La autopista Santa Fe - Rosario estuvo cortada a la altura de Coronda en 2015, 2016, 2017, 2018 y este año. ¿A ustedes les parece que la culpa es de la naturaleza o de los malos gobiernos?”, manifestó el intendente santafesino.

También subrayó la necesidad de bajar impuestos, como se hizo en la ciudad de Santa Fe, para favorecer a industriales, productores y emprendedores. “Hay que hacer lo que propone el pacto fiscal, pero no como hace el socialismo, que aprovechó para subir impuestos. Los techos propuestos por el pacto fiscal, los socialistas los tomaron como piso. Y hoy pagan 2% de ingresos brutos empresas que antes pagaban 0”, señaló.

En la misma línea, dijo que se debe administrar mejor el Estado en su conjunto para que los recursos alcancen y puso como ejemplo de mal manejo lo que ocurre con la EPE. “Hay que decir las cosas como son: basta de privilegios en la EPE, basta de sueldos elevadísimos para funcionarios políticos. Tenemos que construir una empresa más eficiente y transparente”, adelantó José Corral.

Más voces

A su turno, el la candidata a vicegobernadora Anita Martínez, destacó que en la provincia se haya logrado una fórmula de unidad. “Estamos todos representados, todos tenemos oportunidad de trabajar y realmente es momento de decir: es aquí y es ahora para la provincia de Santa Fe”.

“Sabemos que el cambio lo podemos generar a través de esta opción, que es la opción que viene a dar futuro, que viene a romper barreras generacionales, porque somos una fórmula joven, porque tenemos equipos jóvenes, porque tenemos ideas que vienen a refrescar la política santafesina, sin dejar de lado todo lo que hemos aprendido en este tiempo”, destacó la concejal rosarina. “Estamos en condiciones, tenemos las herramientas, tenemos los equipos en todos los lugares, no dejaremos pasar esta posibilidad y lo tenemos que hacer juntos, como un solo equipo”, dijo la postulante a vice.

Por su parte, Chumpitaz, habló de la relevancia de este desafío para los dirigentes de Cambiemos, “porque todos nos sentimos importantes, sabemos que desde cada lugar aportaremos al proyecto en general”. “Eso, la posibilidad de cambios, es lo que transmitimos conversando con cada vecino, en cada barrio, cada club, con cada empresario, o con un emprendedor, con quien sea. Esa es nuestra gran potencialidad”, concluyó el primer candidato a diputado provincial por Cambiemos.