El gobierno nacional se mantendrá al margen de la paritaria docente

El reclamo de un sector de gobernadores encabezado por Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mario Das Neves (Chubut) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) fue que el gobierno que participe de las paritarias: "Se quieren sacar de encima el problema de los docentes y entregárselo a los gobernadores", expresó la hermana del ex presidente Nestor Kirchner.

"No cambia nada" que este año no haya una paritaria nacional docente que involucre al gobierno nacional, "porque somos los gobernadores los que siempre negociamos y acordamos los aumentos", indicó Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, a la salida del encuentro que duró una hora y media.

En una reunión mantenida este jueves entre 16 gobernadores se puso sobre la mesa el tema, con distintas visiones. Si bien no hubo un anuncio oficial, trascendió que se habló de ofrecer un incremento salarial de entre el 18 y el 20%, tal como adelantaron integrantes del gabinete de Macri, teniendo en cuenta que la inflación prevista para este año rondará el 17%.

El inicio del ciclo lectivo está programado para el 6 de marzo. La previa tiene al mes de febrero, momento en que se deberán llevar a cabo las instancias de negociación entre los gremios y las autoridades. El gobierno nacional fijó su postura de no intervenir en la discusión salarial y dejar en manos de los gobernadores la definición sobre cuánto será el aumento para los docentes.

