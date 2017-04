El gobierno recusará a la jueza que ordenó abrir la paritaria docente

El gobierno nacional apelará el fallo de la jueza Dora Temis, que le ordenó convocar a la paritaria nacional docente. El ministro de Educación manifestó que apelarán el fallo y recusarán a la magistrada. En tanto, el titular de la cartera de Trabajo la tildó de estar vinculada al kirchnerismo.

Esteban Bullrich, ministro de Educación, afirmó que el gobierno no tiene "nada que negociar" con los gremios docentes. "No es que no queremos paritaria nacional, es que ya la definimos. Se aumentó el 72 por ciento el sueldo mínimo.

“Vamos a recusar a la jueza por animosidad en el fallo”, insistió Bullrich y agregó que además el Ejecutivo apelará la medida “porque muestra animosidad y no cumple los tiempos legales". "Vamos a hacer recusación y apelación", sostuvo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recordó que la jueza fue una de las elegidas en 2008 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para cubrir nueve vacantes en los fueros civiles y laborales.

“No le ha dado traslado al Estado para que dé respuesta, nos ordena constituir una comisión negociadora cuando esa es una tarea que le corresponde al Ejecutivo. Esas son cuestiones que no podemos obviar”, dijo funcionario nacional.