El intendente de Arroyo Seco dijo que no sabía que la fiesta era electrónica

Esper aseguró en el programa Radiópolis de Radio 2 que si hubiera sabido que era una fiesta electrónica no la hubiese permitido y que de hecho ya el año pasado prohibió la realización de este tipo de eventos por 180 días.

El intendente de Arroyo Seco Niza Esper dijo que la fiesta en el boliche Punta Stage, adonde asistió una joven que luego murió tras el consumo de drogas de diseño, no estaba habilitada como electrónica. Sin embargo, el Facebook de la productora que organizó la celebración dejaba en claro que la misma iba a ser animada por DJ Sasha, un galés que toca justamente música electrónica.

