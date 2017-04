El juicio por el caso Paula Perassi será oral y público

Además del ex comisario, hay otros cuatro policías detenidos por el caso Perassi. También siguen tras las rejas Gabriel Strumia, principal sospechoso por la desaparición de la joven; su esposa, Roxana Michl; y una segunda mujer, Mirta Rusñisky, que le habría realizado un aborto a Paula.

Además, apuntó “al fiscal (Ramón) Moscetta, de San Lorenzo, que no hizo nada”, ya que según el abogado, “en dos años no hubo ninguna actividad investigativa seria para el esclarecimiento” del caso.

Por su parte, otro de los patrocinantes de Godoy, Paul Krupnik, también celebró la resolución judicial de traspasar el caso a “un ámbito natural para que no se pueda tergiversar la prueba ni buscar interpretaciones divergentes a la realidad de esta investigación”.

“Todavía no hay fecha –para el juicio– pero entendemos que se va a realizar en lo que queda de 2017”, señaló José Nanni, uno de los defensores de Gabriel Godoy, el sargento de la policía imputado de encubrimiento.

