El médico que mató a un ladrón se reunió con Bullrich y defendió el uso de armas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió este viernes al médico Lino Villar Cataldo, quien fue absuelto tras el homicidio de un joven que lo asaltó en Loma Hermosa en 2016, y le garantizó protección para él y su familia.

La funcionaria se reunió con Villar Cataldo en la sede de la cartera ubicada en el barrio porteño de Recoleta y durante el encuentro también estuvo presente el jefe de Gabinete del ministerio, Gerardo Millman, y el abogado del médico, Diego Szpiegel.

“Como ministra de Seguridad, lo que necesite el doctor para su seguridad, la de su familia y la de sus cuatro hijos, va a tenerlo. Porque queremos que cuando en la Argentina hay justicia, nadie quiera hacer venganza”, sostuvo Bullrich.

Sobre lo que le sucedió al médico, la ministra consideró que “tuvo que defenderse de una manera que no es la que uno le gusta, pero que era su vida o la del delincuente”.

Hoy recibí al Dr. Villar Cataldo, absuelto por un jurado popular que entendió que defendió su vida de la única manera posible en ese momento. Estamos del lado de las víctimas, esa es nuestra filosofía, tanto para quienes actúan en legítima defensa como en cumplimiento del deber. pic.twitter.com/tDghsXTMtD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 26 de abril de 2019

“Nosotros mantenemos la filosofía que mantenemos siempre, la sostenemos para Cataldo y para todos los casos en los que creemos que hay legítima defensa o cumplimento del deber”, afirmó y dijo que este caso va a sentar jurisprudencia como el del carnicero que mató a un ladrón en Zárate.

"Puedo tener un arma dentro de mi domicilio”

Por su parte, el médico le agradeció a la ministra sus palabras y que siempre haya manifestado que “no hay que transformar a la víctima en victimario”.

“Y efectivamente es un hecho real. Fue un hecho no buscado por mi, fue un hecho desgraciado porque siempre me formé para salvar vidas y en este caso se perdió una vida. No importa que es un delincuente”, remarcó.

Villar Cataldo agradeció también la decisión del jurado popular que le quitó la culpabilidad pero sostuvo que “el miedo nunca se pierde”.

“Yo sigo teniendo temor por mi y por mis hijos, que tienen que salir a trabajar. Entonces al principio hubo mucha amenaza hacia la vida de ellos y hacia mi, que tarde o temprano iban a vengarse”, explicó.

Pese a lo sucedido, el médico defendió la utilización de armas y enfatizó: “El uso de armas es una decisión personal, como legítimo usuario no estoy violando ninguna ley”.

“Simplemente cumplí con todos los requisitos que tiene que tener un ciudadano para tener un arma en la casa, no soy portador, la puedo tener dentro de mi domicilio”, indicó, aunque la muerte de ladrón fue en la calle.

El juicio y el caso

Villar Cataldo fue declarado no culpable del homicidio de Ricardo "Nunu" Krabler (24) por un jurado popular, al cabo de un juicio que se había iniciado el lunes último en e Tribunal Oral Criminal 3 de San Martín.

Los 12 jurados, presididos por una mujer, coincidieron en absolver al médico de los delitos de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" por el que fue acusado por la querella, y "homicidio con exceso en la legítima defensa" que pretendió imponer la fiscalía.

El hecho juzgado ocurrió el 26 de agosto de 2016, cerca de las 20, cuando el médico se retiraba con su Toyota Corolla de su consultorio de la calle Ombú 6865, de Loma Hermosa, y fue abordado por Krabler.

Según dio por probado la fiscalía, el asaltante le dio un culatazo en la cabeza, se subió al vehículo del médico con fines de robo y terminó muerto de cuatro balazos efectuados por el imputado con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.

Silvia, la madre del asaltante muerto, sostuvo, indignada, que quien se acerque al médico "es muerto seguro" ya que a su criterio, Villar Cataldo "va a seguir matando".