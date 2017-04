El municipio clausuró dos remiserías truchas

"Tenemos la obligación de construir una sociedad en base a las leyes. Una sociedad que no respeta la ley es una sociedad donde el delito tiene mayor posibilidad de penetración, y también tiene mayores posibilidades de desarrollo. No podemos admitir que se relativice el cumplimiento de las normas, la obligación del Estado es controlar y es lo que hacemos como área de control del Municipio", dijo el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo