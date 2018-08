El polémico discurso de Mayans generó amplia repercusión en las redes

El senador nacional por Formosa José Mayans dio uno de los discursos con más repercusiones y críticas en las redes sociales.

El legislador del PJ adelantó su voto negativo y sus polémicas frases lo convirtieron en tendencia nacional en Twitter este miércoles a la noche.

“Imagínense que la madre de Vivaldi le haya negado el derecho a la existencia o la madre de Mozart, o la de Leonardo Da vinci. Le agradezco a mi madre que no me negó el derecho a la existencia", expresó el senador formoseño y agregó una frase de Los Beatles: "Así como decía esa música de los 70 «Déjalo ser» (Let it be)".

También incluyó ingredientes religiosos: "Muchos somos devotos de María. Ella sabía que cuando aceptó la concepción, podía ser muerta apedreada. Su decisión cambió la era, antes y después. Ese pueblo que estaba en tinieblas, luz de resplandecer. Y hace 2000 años, el tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán. Te guste o no te guste, eso es así”.



El senador peronista consideró a Jesús “verdaderamente revolucionario para su tiempo" porque "luchó contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación de las personas, contra la esclavitud, habló del amor al prójimo, el amor a Dios, la igualdad de los hombres”.

Rápidamente su discurso no paró de generar reacciones en las redes sociales:

Entienden que un señor como Mayans puede decidir sobre nuestro cuerpo? Entienden eso carajo??????? — Malena Guinzburg �� (@mguinzburg) 9 de agosto de 2018

Mirenlo a Mayans. Vean como sonrien Pinedo Bullrich y Micheti. Estan festejando. Es raro. Creen que la historia termina hoy. — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) 9 de agosto de 2018

Puedo abortar a Mayans? Perdón no leí la ley — Martín Garabal (@martingarabal) 9 de agosto de 2018

Mayans está dando uno de los peores -sino el peor- discursos antiderechos que se escucharon en las dos cámaras. Dios, cinismo, ignorancia, soberbia, brutalidad, desinformación. De terror. #AbortoLegalYa — Clemente Cancela (@clementedeviaje) 9 de agosto de 2018