El presidente del Cardiff responsabilizó al propio Sala por la contratación del vuelo

El presidente del club al que se iba a incorporar el jugador Emiliano Sala se despegó de la organización del avión que lo llevaba de Francia a Gales, del cual aún no se tuvieron noticias.

Si bien Sala viajaba de Nantes a Cardiff cuando se perdió el contacto con su vuelo al pasar por el canal de la mancha, la máxima autoridad de la institución inglesa negó que el avión privado haya sido de su propiedad y rechazó que el club haya contratado el vuelo.

"Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial. Se negó e hizo sus propios arreglos. No puedo decir quién organizó el vuelo porque no lo sé en esta etapa, pero ciertamente no fue el Cardiff City", detalló Mehmet Dalman al medio Wales Online.

Las declaraciones generaron sorpresa, ya que hasta el momento se mantenía la afirmación de la madre del futbolista, que en una entrevista aseguró que el avión era del presidente del Cardiff.

A partir de lo dicho por el presidente del club, queda un vacío en la contratación del vuelo y por el momento no hay responsables ni nombres que hayan estado a cargo del traslado del futbolista.