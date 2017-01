"El socialismo debe ser alternativa frente a un gobierno de ajuste"

El ex gobernador y diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti dijo este sábado que “el socialismo argentino tiene una oportunidad frente a un gobierno de ajuste y reducción de oportunidades, y ante una sociedad que demanda respeto por sus derechos y por lo conquistado”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo