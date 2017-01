El último adiós a Horacio Guarany fue en Luján

Con su salud deteriorada en los últimos meses el artista, autor de otras canciones emblemáticas de la tradición folclórica como "Guitarra de medianoche", "Milonga para mi perro", "La guerrillera", "No sé por qué piensas tú" y "Regalito", se había realizado chequeos la última semana en la Fundación Favaloro, pero estaba bien de salud y, aunque su estado general era delicado la familia no esperaba este desenlace en forma inminente.

Si bien su representante Rubén López, había informado a través de su cuenta de Twitter que no se había programado un velatorio, la familia decidió organizar a último momento una despedida abierta para sus seguidores, quienes continuaban llegando después del mediodía.

El paisaje pueblerino de la despedida que se creó en el Jardín de la Paz, en la que además estuvieron el guitarrista Eduardo Semerario, Carlos Bergesio (ex integrante de Cantoral), los cantautores populares Adrián Maggi y Enrique Llopis, quien se exilió junto a Guarany, estuvo compuesto por seguidores de su obra, sentados en autos, y tomando vino en su honor, relató Silvia Majul, la agente de prensa de los últimos años.

