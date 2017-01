Empieza semana clave para evitar cierre de fábrica con 170 empleados

Mientras tanto, once concejales de la ciudad manifestaron no su "solidaridad " y "preocupación por las 170 fuentes laborales que se perderán si la misma deja de producir en nuestra ciudad".

Los 170 puestos de empleo de la empresa Mefro Wheels, ubicada en el sur de Rosario, corren riesgo y se inicia una semana clave para garantizar o no la continuidad de la firma.

