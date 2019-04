Empresario congeló un lago para que Luli Salazar pueda patinar

La actriz y modelo Luciana Salazar contó una historia poco común. Este sábado a la noche en la TV dio detalle de su vínculo con un empresario que congeló un lago para que pudiera patinar.

La anécdota ocurrió en Estados Unidos. Según el relato de la modelo, un empresario la vino a buscar al país en un avión privado y la llevó a Aspen, donde congeló un lago especialmente para que ella pueda patinar.

En diálogo con el periodista Andy Kuznetsoff, Salazar dijo que no quería contar muchos detalles de la cita.

"Él me dijo que tenía un lago que se suele congelar en el invierno en Aspen", contestó Luli.

Sin embargo, la primera cita que había tenido con esa persona no había salido como esperaba: "Él vino a mi casa, vino con un despliegue y los porteros me preguntaban qué pasaba porque había ido con custodias. Conmigo fue amoroso pero tuvo mucho destrato con la gente que estaba alrededor, porque estaba todo centrado en mí y no le daba bolilla ni a la camarera".

A pesar del frustrado encuentro, siguieron hablando por teléfono hasta que un día, la modelo contó que la "conquistó" y aceptó su propuesta de ir a visitarlo a Estados Unidos. En ese momento, el empresario estaba en Aspen y le dijo: "¿Te venís para acá? No tenés que traer nada, acá te doy todo. Yo te mando el avión y vos venís".

En el avión privado la esperaba una cartera de regalo y al llegar él la recibió en su auto, en la pista de aterrizaje. "La verdad que es un hombre al que le gusta agasajar a las mujeres. Pero con buena onda, no le tenés que pedir nada, está en todos los detalles. Me dijo: '¿Te gusta patinar sobre hielo?' Le contesté que sí, y me dijo: 'Si querés patinar te hago una pista'", recordó Luli.

"Había que comprar máquinas, las compró para eso. Me hizo una pista de patinaje sobre hielo y me había preparado diferentes talles de patines para que pruebe, había puesto lucecitas, todo", contó la actriz. Además, como no había llevado equipaje porque fue un viaje "a las apuradas" , el empresario le llenó el placard de ropa.