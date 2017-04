En 2016, 204 presos no regresaron de salidas transitorias

Pullaro sostuvo que la gente que no regresa a las cárceles “está en la informalidad y la mayoría es recapturada en hechos delictivos” y añadió que 67 de los presos que fueron recapturados el año pasado estaban cometiendo delitos.

El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, se refirió a esta situación que atraviesa las cárceles santafesinas en una entrevista por TN Noticias. “El año pasado el gobernador Miguel Lifschitz firmó un decreto para corregir esto. A veces el criterio de los jueces es laxa, tenemos esta problemática de los presos que no regresan. El año pasado hubo 204 y hay casi 50 en lo que va de este año”, precisó y agregó en ese sentido: “Tenemos un 46 por ciento en Santa Fe y un 35 por ciento en en Rosario. Es un número sumamente alto”.

El incumplimiento de las salidas transitorias de parte de los presos santafesinos es una problemática para el gobierno provincial que admitió que el año pasado 204 internos no regresaron a las cárceles y en lo que va de 2017, tampoco lo hicieron 50, tras recibir este beneficio. En este marco, consideran que los jueces deben separar “la conducta de la condena”.

