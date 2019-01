En enero se vaciaron 20 locales comerciales del microcentro de Rosario

Un promedio asfixiante. Que asusta. Un local comercial quedó vacío cada día del mes de enero de este nuevo año. La aproximación se desprende de las cifras extendidas por la Asociación Casco Histórico que comunicó que en lo que va del primer mes de 2019 se vaciaron 20 negocios, los cuales se sumaron a los 140 cerrados hacia fin del año pasado.

En diálogo con el periodista Ariel Borderi (Radiópolis, Radio 2), Fabio Acosta, referente de los comerciantes del centro rosarino, planteó una escena cada vez más preocupante: el cierre sucesivo de comercios en el microcentro. “En lo que va del año llevamos contabilizados 20 locales que se vaciaron”, que se suman a los 140 que cerraron a fin de 2018, indicó. “La situación es dramática, ya lo veíamos venir, está muy claro para los pequeños y medianos comerciantes”, señaló.

Acosta consideró que la crisis se agudizó en 2018 “con los tarifazos, los aumentos de alquileres y la baja del consumo” y remarcó: “Así es muy difícil mantener las persianas levantadas”. Desde la asociación, apuntaron a “las vidrieras que muestran los carteles de liquidación por cierre o los dos por uno” y agregaron: “Esto que pasa es sumamente visible”.

El porvenir es más incierto aún. Acosta aseguró que muchos titulares de negocios del microcentro “saben que no van a poder continuar –sólo el pago de los gastos centrales van entre 8 y 12 mil pesos–, lamentablemente no van a poder resistir y esto no sólo pasa en el centro sino también en los barrios”. Finalmente, advirtió que con la baja de persiana, se pierden numerosos puestos de trabajo.

El fenómeno de cierre de comercios ya fue denunciada en varias ocasiones. Sobre mitad del año pasado, Rosario3.com publicó sobre la existencia de 760 nuevos locales ociosos entre diciembre de 2017 y junio de 2018.