En la pista de Showmatch, Mery del Cerro contó que fue abusada a los 11 años

Tras la denuncia de Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés, más mujeres se animaron a contar situaciones de abuso sexual. Una de ellas fue la modelo Mery del Cerro que este jueves por la noche, en plena pista del Bailando, se animó a contar un episodio que sufrió cuando tenía 11 años. Fue una de las noche más fuertes de la historia de Showmatch. El relato conmovió de tal forma al compañero de Mery del Cerro que se desmayó; y la actriz y cantante Jimena Barón también se quebró por la angustia.

“Cuando pasó lo del Thelma Fardin, al día siguiente, empezamos a hablar con (su pareja) Meme (Bouquet) del tema… Me fui a ensayar, le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que contarle después de nueve años de estar juntos, y ayer (por este miércoles), después de 22 años, me animé a confesarle que había tenido un abuso sexual a los 11 años. No lo sabía nadie, ni mi mamá, ni mi papá, se están enterando ahora”, lanzó Mery del Cerro.

Y destacó: “A pesar de que fui una nena recontra cuidada, me pasó”.

Luego de su relato, tanto las bailarinas, como las jurados Flor Peña y Laurita Fernández abrazaron a la Mery del Cerro. Fue un momento de mucha emoción.