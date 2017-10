Encontraron a un chico de 13 años bajo la cama de un pedófilo preso

Guardiacárceles de la Colonia Agrícola Penal Major César Oliveira, en Brasil, encontraron a un nene de 13 años en la celda de un violador acusado de pedófilo.

Los oficiales se percataron de que un visitante no había salido de la prisión al término del período de visitas y procedieron a una requisa que terminó con el hallazgo del menor en la celda de José Ribamar Pereira Lima.

El adolescente estaba sin remera, debajo de la cama del hombre que se encuentra preso desde octubre de 2015.

“Fue el niño quien pidió para quedarse con él. Yo lo dejé porque al otro día tenía que volver a trabajar allá (a la colonia penitenciaria). No sabía que era violador, me mintió. Me dijo que sólo había matado a su mujer”, explicó el padre del chico, quien explicó que el detenido es su "compadre" .

El niño contó al Consejo Tutelar, integrado por un psicólogo, un consejero y un asistente social, que se quedó en la celda porque su padre se lo pidió. "Relató que no fue abusado y que, cuando el padre estaba preso, su madre y él durmieron en el presidio", dijo el consejero Romeo Santos Araújo.

Las pericias dieron negativo para abuso sexual, pero igual se investiga si no se trató de un caso de prostitución infantil.

“Hay sospechas muy fuertes de que fue llevado para ser violado durante la noche. Es un caso estremecedor", indicó Kleiton Holanda, vicepresidente del Sinpoljuspi (Sindicato de Agentes Penitenciarios de Piauí).