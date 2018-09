Entre Ríos recibió pedidos de quema en islas pero no autorizó ninguno

Desde la Secretaría de Medio Ambiente aclararon que hoy no hay incendios habilitados legalmente ya que no están dadas las condiciones ambientales. Aseguraron que ya multaron a unos 15 propietarios por sumas de hasta 300 mil pesos. No descartan acciones penales que incluyen la prisión

12 de Septiembre de 2018 Por: Rosario3

El Tres sobrevoló las islas prendidas fuego. 1/1